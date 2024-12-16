Астролог назвал знаки Зодиака, которые вечно ко всем придираются

Нам хочется, чтобы нас не только выслушали, но и поддержали, что-то посоветовали и даже похвалили, поэтому мало кому приятно общаться с человеком, который ищет – и находит – в своем собеседнике недостатки, да еще и постоянно указывает ему на них. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые вечно ко всем придираются.

Козерог

Козероги, как правило, не дают спуску своим близким, о ком бы не шла речь – друзьях, родственниках, любимых. Они всегда знают, как те должны были поступить в той или иной ситуации, и отчитываю их, если они что-то сделали неправильно. Оправданием для них может служить только то, что к себе они тоже беспощадны.

Дева

Дев отчаянно раздражают люди, которые кажутся им несовершенными. Ну, а поскольку идеальных личностей вокруг не наблюдается, можно сказать, что представителей знака выводят из себя все без исключения, причем, поводам для негативных эмоций может стать любая мелочь – угодить им практически невозможно.

Скорпион

Скорпионам свойственно критическое мышление, при помощи которого они сканируют всех, кто их окружат – от незнакомых до самых близких им людей. Очень часто они таким образом указывают человеку на недостатки, которые мешают им в жизни или работе, но, как правило, собеседники не ценят эту информацию по достоинству.

Читайте также: