Астролог назвал знаки Зодиака, которые вечно недовольны погодой

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Дева Близнецы Телец

Но есть и те, кому не по вкусу любая погода — какой бы они ни была, они обязательно найдут в ней не достоинства, а недостатки, и будут ныть, жалуясь на несовершенство нашего мира — в результате, зимой им слишком холодно, а летом — невыносимо жарко. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые вечно недовольны погодой.

Дева

Девы всегда недовольны всем — угодить им практически невозможно, не стоит и пытаться, и погода в этом смысле — не исключение. Представители знака похожи на сказочную героиню, которой зимой нужны подснежники, а летом — сосульки, о чем они бесконечно говорят окружающим, как будто бы именно они виноваты в погоде за окном.

Близнецы

Близнецы, которые не только изводят окружающих присущей им двойственностью, но и сами страдают от того, что не могут определиться с тем, чего они хотят от жизни. Так, они все время ждут лета, а когда оно приходит, начинают жаловаться на невыносимую жару, которая их буквально «убивает».

Реклама

Телец

Тельцы пользуются любой подходящей возможностью для того, чтобы продемонстрировать окружающим свое — порой сомнительное — чувство юмора, и погода для них в этом смысле — прекрасный повод. Именно от них вы сможете услышать известную шутку: «Еще посмотрим, что за лето — может, и худеть не стоит».

Читайте также: