Астролог назвал знаки Зодиака, которые верят в приметы и предсказания
Неожиданные — в том числе и неприятные — события случаются в жизни каждого из нас.
Но пока одни смело и решительно на них реагируют, другие боятся всего на свете, стараясь отыскать предвестники проблем в событиях, которые, как им кажется, это предвещают.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые верят в приметы и предсказания.
Рыбы
Рыбы вообще склонны к мистицизму, а приметы и предсказания они воспринимают как его неотъемлемую часть. Представители знака с особым вниманием относятся к любым знакам, которые попадаются им на пути, включая сны и видения, которые у них бывают — во всяком случае, они настойчиво себя в этом убеждают.
Водолей
Водолеи настолько сильно подвержены всякого рода суевериям, что никогда не встанут с постели с левой ноги, а встретив на улице черную кошку, повернутся и пойдут в другую сторону. Самое интересное, что, как правило, вера представителей знака в приметы помогает им в сложных житейских ситуациях.
Стрелец
Стрельцы не верят в приметы до тех пор, пока не убедятся в их действенности опытным путем. Так, стоит им связать соседку с пустым ведром и неприятность, которая вскоре произойдет, как они начинают обращать внимание на аналогичные ситуации и по возможности стараются избегать их.
