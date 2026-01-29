Астролог назвал знаки Зодиака, которые во всем ищут выгоду

Гороскоп / © Credits

Реклама

И это абсолютно логично: было бы странно, если бы мы сознательно искали убытков. Но и перегибать палку в данном вопросе все же не следует, в противном случае можно получить репутацию человека, который, как говорят в таких случаях в народе, и маму родную продаст.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые во всем ищут выгоду.

Телец

Тельцы, пожалуй, лучше многих знают, как найти и извлечь выгоду в самых разных ситуациях и обстоятельствах. Причем их отличает умение делать это, не совершая лишних телодвижений: они на интуитивном уровне чувствуют, что будет для них полезно, и буквально при помощи одного звонка добиваются своего.

Реклама

Близнецы

Близнецы — при всем благородстве своей натуры — ничего не делают бескорыстно, они всегда интересуются, сколько, образно говоря, будет стоить их благотворительность. Причем она необязательно должна быть соразмерной, но, если за все их хлопоты вы не подарите им хотя бы шоколадку, они обидятся.

Дева

Девы, как самые практичные представители Зодиака, справедливо считают, что не стоит тратить свою — как физическую, так и моральную — энергию впустую: за любое свое действие они рассчитывают что-то получить взамен. При этом они так четко просчитывают результаты своих поступков, что всегда остаются в выигрыше.

Читайте также: