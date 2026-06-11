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Астролог назвал знаки Зодиака, которые все делают невпопад
Когда речь идет о серьезных — решительных и ответственных — поступках, мы знаем: важно сделать все не только правильно, но и вовремя.
Правда, удается это — в силу самых разных, так объективных, так и субъективных — причин, далеко не всегда, а есть и те, у кого всегда получается наоборот.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые все делают невпопад.
Овен
Овнов в данном случае, как и во многих других, подводит их торопливость и стремительность. Увидев цель, они буквально бросаются ее штурмовать, не выяснив при этом деталей и нюансов, которые могут им в этом помешать. Стоит ли удивляться, что в результате они действуют невпопад, а их силы оказываются потраченными зря.
Близнецы
Близнецы редко могут с первого раза определиться с тем, что они на самом деле хотят получить в результате своих действий. Сначала им хочется одного, потом — другого, и так может продолжаться довольно долго. В конце концов, когда приходит пора делать окончательный выбор, выясняется, что они предпочли наиболее нежелательный.
Водолей
Водолеи практически все время находятся на своей волне, поэтому сосредоточиться на конкретном — не творческом — вопросе им бывает затруднительно. «Выныривая» на свет из своей — параллельной — реальности, они не всегда хорошо понимают, что от них требуется, поэтому делают совсем не то, что необходимо в данный момент.
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