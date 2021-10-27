Астролог назвал знаки Зодиака, которые все планируют заранее

Иметь в запасе план и действовать в соответствии с ним – всегда хорошо, ведь это значительно уменьшает количество досадных случайностей.

Однако далеко не всем удается действовать методично и рассудительно – это требует наличия соответствующих качеств характера. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые все планируют заранее.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, являющиеся самым практичным знаком Зодиака, ничего не делают без плана, который у них, как у мистера Фикса из знаменитого мультфильма, всегда есть в запасе. Для представителей знака не имеет никакого значения, рассчитано их расписание на длительный срок или всего лишь на день, главное для них – точно знать, какими будут их дальнейшие действия, а уж в том, что у них хватит силы воли, можно не сомневаться – эти железные леди и джентльмены справятся.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, являющиеся главными зодиакальными трудоголиками, планируют каждый свой день, и не отступают от его пунктов ни на шаг – в этом смысле представители знака даже немного зануды. Но это качество идет им только на пользу, поскольку они крайне редко оказываются в цейтноте, всегда и все успевают сделать вовремя и не выслушивают от начальства выговоры за то, что не сдали работу вовремя. Правда, иногда они попадают в собственную ловушку: чем больше они делают, тем больше задач перед собой ставят.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки тоже любят планировать свою жизнь, и делают это на длительный промежуток времени – скажем, на год, а то и на десять лет. Учитывая свойства их характера, нетрудно будет предположить, что добрая половина их намерений сродни мечтам и фантазиям, тем не менее, хоть и невероятным, но фактом является то, что значительная ее часть сбывается. Возможно, это происходит чуть позже, чем планировали представители знака, тем не менее они всегда знают, куда движутся, и что нужно делать, чтобы достичь своей цели.

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