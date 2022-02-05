Астролог назвал знаки Зодиака, которые все время выходят замуж

Говорят, что замуж все время выходят одни и те же.

Пока одни не могут найти хотя бы одного-единственного мужа, другие меняют их как перчатки. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выходят замуж чаще других.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны - как известно, знак страстный: они молниеносно влюбляются в представителя противоположного пола, который кажется им привлекательным, а поскольку они, как правило, внешне весьма привлекательны, то в предложениях руки и сердца, а, как следствие, и в свадьбах у них недостатка не наблюдается. Но проблема в том, что они "гаснут" так же быстро, как и "вспыхивают", поэтому чаще всего их браки длятся недолго – до того случая, как они снова воспылают чувствами к кому-нибудь.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки являются завидными невестами в любом возрасте: они настолько неконфликтны, а значит, удобны для совместной жизни, прекрасные матери и хорошие хозяйки, что взять их в жены мечтает каждый мужчина. Как правило, новый спутник жизни подмечает ее еще в то время, когда она является женой другого человека, и всеми правдами и неправдами пытается ее отбить. Если его усилия приводят к успеху, очень скоро парочке удается сыграть свадьбу и зажить счастливой совместной жизнью, но – до поры до времени.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – женщины магнетические, перед которыми не может устоять ни один мужчина, если, конечно, он находится в здравом уме и твердой памяти. Стоит им только посмотреть на представителя противоположного пола, как он уже готов идти за ним на край света, не говоря уже о том, чтобы тут же сделать им предложение руки и сердца. Правда, зачастую длится этот брак недолго: будучи сосредоточенными только на себе, они могут сделать жизнь другого человека невыносимой, поэтому за свадьбой следует развод.

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