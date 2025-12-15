Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда будут на стороне любимого человека, что бы они ни совершил

Гороскоп / © Credits

Реклама

Как быть, если партнер позволил себе сделать что-то такое, за что окружающие его дружно осуждают? Кто-то в таком случае будет с большинством и отвернется, а кто-то — останется рядом до конца.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда будут на стороне любимого человека, что бы он ни совершил.

Скорпион

Скорпионы пользуются репутацией сложных партнеров, жить с которыми непросто, но — ровно до того момента, пока их партнеру не понадобится их помощь и поддержка. В таком случае они будут рядом, как бы ни складывались обстоятельства, и ни словом не упрекнут близкого человека в том, что готовы ради него на любые жертвы.

Реклама

Козерог

Козероги. Кажущиеся строгими и скупыми на эмоции людьми, в душе очень добры и отзывчивы, хоть и стараются не демонстрировать эти качества окружающим их людям. Похвастаться, что хорошо знают представителей этого знака могут только те, кто обращался к ним за помощью в трудную минуту — особенно это касается родных и близких.

Телец

Тельцы — одни з самых верных представителей Зодиака, а это качество заставляет их находиться рядом с любимым человеком при любых обстоятельствах: в болезни и здравии, богатстве и бедности. При этом, чтобы ни совершил их партнер, они станут оправдывать его перед другими, даже если в душе будут понимать, что он не прав.