Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда делают неудачные подарки

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Конечно, можно забежать в ближайший магазин и купить первую попавшуюся безделушку, но вряд ли такой презент порадует виновника любого торжества, которому хочется, чтобы дарители учитывали его вкус и увлечения.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда делают неудачные подарки.

Овен

Овны, как правило, выбирают в качестве подарка вещи, которые нравятся лично им, а то, что у человека, которому они хотят ее подарить, восторга не испытают, их мало волнует. На любое замечание такого рода она всегда готовы возразить: «Если тебя что-то не устраивает, могу забрать себе». И можно не сомневаться — в случае чего они так и сделают.

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Водолей

Водолеи обладают уникальной особенностью: зная — или не зная — что не нравится человеку, которого они собираются одарить, представители знака приобретут именно это. Как им это удается — загадка, но правило срабатывает в девяносто девяти случаях из ста, а последний — один — процент является исключением из правила.

Близнецы

Близнецы вообще не выбирают подарки для тех, кого хотят поздравить: попадая в магазин, они так увлекаются, что думают только о себе, и покупают все, что нравится лично им. Ну, а впоследствии, вспомнив, зачем ходили на шопинг, они, скрепя сердце, выбирают и покупок то, что им меньше всего нравится, что и дарят.

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