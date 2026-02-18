- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда держат данное ими слово
Всем нам время от времени приходится кому-то что-то обещать, но далеко не всем удается сдержать слово.
Кто-то легко отказывается от всего, что было сказано, а кто-то не считает такое поведение возможным. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда держат данное ими слово.
Козерог
Козероги долго думают над каждым обещанием, стараясь, если только это возможно, не бросаться пустыми словами, но уж если они дали кому-то слово, не может быть причин, по которым они отказались бы от него. В таком случае они приложат максимум усилия для того, чтобы их обещания стали реальностью.
Дева
У Дев все в жизни, включая отношения с людьми, содержится в идеальном порядке, как будто бы разложено по полочкам. С обещаниями они поступают аналогичным образом: пока оно ни дано, его как будто бы и не существует, но как только слова произнесены, они становятся частью плана — он будет выполнен, несмотря ни на что.
Лев
Львы легко дают обещания, какой бы жизненной сферы они ни касались, сопровождая их широкими — царственными — жертвами. Когда приходит время их выполнять, представители знака чувствуют себя не в своей тарелке, но нарушить данное слово считают недостойным поведением, поэтому делают все, чтобы сдержать его.
