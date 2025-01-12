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Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда добиваются того, чего хотят

Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда добиваются того, чего хотят

Прогноз астролога / Фото: Credits

Упорство и настойчивость в достижении цели – качества не только похвальные, но и завидные. 

Вот только далеко не каждый из нас – по самым разным причинам – ими обладает, поэтому и получить желаемое удается далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда добиваются того, чего хотят. 

Телец

Тельцы – как и тотем, который дал название их знаку – обладают редкостным упрямством, которое всегда позволяет им достичь того, к чему они стремятся. Пересилить это их качество – при всем желании – невозможно, поэтому если представители знака упрутся во что-то «рогом», сдвинуть их с места невозможно 

Скорпион

Скорпионам добиваться поставленной цели удается благодарю присущему им важному качеству – они стараются все доводить до конца. Там, где другие сдаются под воздействием обстоятельств, они идут до конца, преодолевая «ступеньку» за ступенькой, пока – наконец – не оказываются на самой вершине.  

Козерог

Козероги, чем бы они ни занимались, всегда берут трудолюбием и настойчивостью. Они не бросают начатое дело при первых трудностях, продолжая работать, несмотря ни на что. Их очень трудно сбить с намеченного пути, поэтому они всегда достигают поставленной цели. 

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