Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда говорят правду

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но чем старше становится человек, тем лучше он понимает, что иногда гораздо полезнее промолчать и даже солгать, если обман не нанесет вреда, а наоборот, поможет в сложной жизненной ситуации или убережет психику ранимого собеседника от серьезного удара.

Тем не менее, есть и те, кого ни под каким благовидным предлогом не заставишь соврать.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда говорят только правду.

Реклама

Дева

Девы всегда говорят правду не по причине своей редкостной честности — у них это качество ничем не отличается от других представителей Зодиака. Они просто не считают нужным придумывать утешительную ложь, а то, что правда может быть неприятной для собеседника, так это исключительно его проблемы.

Овен

Овны являются правдивыми исключительно по причине свойственной им торопливости. Они так спешат дать ответ на заданный им вопрос, что просто не успевают придумать хоть какую-то альтернативу правде, вот и говорят все, как есть, так что выпытать у них, каково истинном положении вещей никакого труда не составляет.

Стрелец

Стрельцы говорят правду з страха быть уличенными во лжи. Нет, они вполне могут солгать, но и потом обязательно забудут, что именно говорили в прошлый раз, и, совершенно того не желая, выбалтывают все свои тайны. Попав несколько раз в крайне неприятное положение, они зарекаются лгать — правду-то они не забудут.

Читайте также: