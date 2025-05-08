Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда хотят быть в центре внимания

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Содержание Водолей Лев Близнецы

В одном случае человек все время держится в тени, во втором — на виду, и в это смысле выбор за нами, но при этом важно учитывать, что обусловлен он не только нашими желаниями, но и временем, в которое мы родились. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда хотят быть в центре внимания.

Водолей

Водолеи — люди, вокруг которых почти всегда царит праздничная атмосфера: брызги шампанского, разноцветные шарики, музыка и веселье. В такой обстановке затруднительно оставаться в тени, да представители знака к этом и не стремятся — им нравится постоянно находиться в центре внимания.

Лев

Львы уверены, что являются центром Вселенной, так сказать, по определению: кому, как не им, таким важным, значительным и царственным особам, привлекать к себе внимание и, как следствие, тотальное восхищение окружающих их людей на всех уровнях общения.

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Близнецы

Близнецы обожают находиться в гуще событий, а уж возглавлять их — разумеется, если такое возможно — их самое любимое занятие: оно не только дает им ощущение полноты и насыщенности жизни, но и позволяет чувствовать важными и значимыми людьми.

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