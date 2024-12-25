Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда ищут виноватых в своих проблемах

Нельзя прожить жизнь без ошибок – никто из нас не гарантирован от неверных решений и неправильных поступков.

Тем не менее, всех людей можно условно разделить на две категории: одни во всем обвиняют себя, другие – сваливают вину на других. Первое – сложнее, второе – проще, поскольку в таком случае не нужно анализировать ситуацию, делать выводы на будущее и, особенно, принимать меры, поскольку это всегда требует моральных затрат. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда ищут виноватых в своих проблемах.

Рак

У Раков, случись что, всегда виноваты все, кроме них. Как правило, это связано с тем, что, попав в неприятную ситуацию, они, вместо того, чтобы думать, как ее исправить, начинают – с упорством, достойным лучшего применения – жалеть себя, что совершенно не сочетается с признанием собственной вины.

Скорпион

Скорпионы не то чтобы сваливают свою вину на других, но и не признают ее за собой, что само по себе должно означать, что довел их до такого поступка – или состояния – кто-то другой. Такое отношение к собственным промахам вряд ли можно назвать конструктивным, поскольку постоянно приводит их к одним и тем же граблям.

Лев

Львам неприемлема сама мысль о том, что они могут быть в чем-то виноваты – представители знака считают себя правыми всегда и во всем, а также неуязвимыми для любой критик. Порой они даже не дают себе труда подумать, почему попали в ту или иную ситуацию – сразу «назначают» виновных в ней.

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