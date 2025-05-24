Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда находятся рядом в трудные времена

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Содержание Козерог Скорпион Близнецы

Но обесценить стремление окружающих нас людей прийти на помощь, когда нам плохо, им при этом не удается, хоть и способны на такое — действенное — сострадание способны далеко не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда находятся радом в трудные времена.

Козерог

Козероги не станут клясться в любви и дружбе, рассказывая о том, как мы им дороги, но в случае необходимости всегда окажутся рядом, сделают все, что от них требуется, а иногда и более тго, а затем спокойно займутся своими делами, не ожидая и, уж тем более, не требуя за свою помощь никакой благодарности.

Скорпион

Скорпионы, хоть, возможно, кому-то в это сложно поверить, одними из первых окажутся рядом в трудное для нас время. Да, они могут при этом позволить себе недобро пошутить или упрекнуть нас в опрометчивости или недальновидности, но на качестве и количестве их помощи это никоим образом не скажется.

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Близнецы

Близнецы готовы помогать тем, кто нуждается в их участии и содействии, не только на словах, но и на деле. Правда, для этого им нужно, чтобы в данный момент времени победу в них одержала та их субличность, которая привыкла действовать, к тому же, впоследствии они будут ждать, когда мы отблагодарим их за помощь.

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