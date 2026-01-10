ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
605
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда опаздывают

Точность принято называть вежливостью королей, вероятно, именно поэтому точных людей — как и особ королевской крови — в мире немного.

Автор публикации
Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Все остальные — по самым разным причинам — далеко не всегда приходят в назначенное место вовремя.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда опаздывают.

Близнецы

Близнецы делают — или, во всяком случае, пытаются делать — несколько дел сразу, из-за чего не могут правильно рассчитать время, а потому опаздывают на встречи, которые сами же и назначили. Впрочем, ни не очень по этому поводу проживают — пусть их визави радуются, что они вообще пришли.

Водолей

Водолеи — люди увлекающиеся: занявшись тем, что им интересно, они могут совершенно потерять счет времени, а, спохватившись, понять, что безнадежно опоздали и прийти в ужас. Разумеется, они тут же бегут на встречу, приносят миллион извинений и, как правило, их прощают.

Рыбы

Рыбы любят мечтать, и это занятие часто перемещают их в другую — можно даже сказать, параллельную реальность, в которой им гораздо комфортнее, чем в нашем мире. Неудивительно, что представили знака не всегда сразу могут вернуться обратно, теряют время и опаздывают везде и всюду.

