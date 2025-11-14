Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда оправдывают других людей

Гороскоп / © Credits

Но высший в этом смысле пилотаж — выгораживать других людей, несмотря на то, что они в чем-то перед нами провинились — на такой альтруизм способны не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда оправдывают других людей.

Рыбы

Рыбы — самый милосердный знак Зодиака, его представители сочувствуют даже своим обидчикам, а это, согласитесь, не каждому дано. Они готовы оправдать даже самых злостных своих обидчиков, Их главный аргумент в подобных случаях звучит так: а вдруг он не мог иначе?

Водолей

Водолеев отличает довольно легкомысленное и поверхностное отношение к самым разным событиям, происходящим в их жизни. Вследствие такого мировоззрения представители знака часто –неожиданно для своих оппонентов — становятся их адвокатами, на смом деле им просто все равно.

Рак

Раки не умеют долго обижаться на тех, кто их обидел, но только в том случае, если эти люди — их родные и близкие. К членам своей семьи представители знака относятся с максимальным снисхождением, а вдруг к другим –посторонним — они выдвигают гораздо более высокие требования.

