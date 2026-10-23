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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда приходят вовремя

Точность принято называть «вежливостью королей» — наверное, поэтому демонстрируют ее далеко не все.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Стремясь успеть везде, мы, хоть ненадолго, но опаздываем на работу или на встречу., но приходится сталкиваться с людьми, которые везде появляются минута в минуту — как поезд по расписанию.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда приходят вовремя.

Телец

Тельцы, как ни парадоксально это прозвучит, не опаздывают, потому что никуда не торопятся. Именно поэтому все их действия происходят вовремя –не забегая вперед, но и не опаздывая, что позволяет представителям знака вписываться в любой — даже самый насыщенный — распорядок дня.

Дева

Девы, как самый практичный и прагматичный знак зодиакального круга, наверное, лучше других понимают, что время — это деньги, и то, что их необходимо беречь, они знают лучше других. Поэтому они всегда и везде приходят вовремя, не теряя при этом ни копейки своих денег.

Козерог

Козероги и сами никуда не опаздывают и другим не дают этого сделать: присущая представителям знака организованность и дисциплинированность им в этом помогает. Они считают, что во всем должен быть порядок, иначе в жизни начнется хаос, который лишит удобства и благополучия.

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