Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда приходят вовремя

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Стремясь успеть везде, мы, хоть ненадолго, но опаздываем на работу или на встречу., но приходится сталкиваться с людьми, которые везде появляются минута в минуту — как поезд по расписанию.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда приходят вовремя.

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Телец

Тельцы, как ни парадоксально это прозвучит, не опаздывают, потому что никуда не торопятся. Именно поэтому все их действия происходят вовремя –не забегая вперед, но и не опаздывая, что позволяет представителям знака вписываться в любой — даже самый насыщенный — распорядок дня.

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Дева

Девы, как самый практичный и прагматичный знак зодиакального круга, наверное, лучше других понимают, что время — это деньги, и то, что их необходимо беречь, они знают лучше других. Поэтому они всегда и везде приходят вовремя, не теряя при этом ни копейки своих денег.

Козерог

Козероги и сами никуда не опаздывают и другим не дают этого сделать: присущая представителям знака организованность и дисциплинированность им в этом помогает. Они считают, что во всем должен быть порядок, иначе в жизни начнется хаос, который лишит удобства и благополучия.

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