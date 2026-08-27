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Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда ставят на первое место работу в ущерб другим сферам жизни
Выбор между работой и личной жизнью, хобби, развлечениями, а также другими занятиями нам приходится делать ежедневно.
При этом, предпочитая работу всем остальным делам, мы далеко не всегда руководствуемся материальными соображениями –причины могут быть и совсем другими.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, всегда ставят на первое место работу — в ущерб другим сферам жизни.
Козерог
Козероги, как самый ответственный знак Зодиака, не могут бросить работу до тех пор, пока не поставят в ней все точки над «и». В пылу своего трудоголизма они отказываются от всего — могут забыть вовремя поесть, практически не отдыхают и отодвигают н второй план интересы близких людей. Зато в деловом и профессиональном отношении у них все — на самом высоком уровне.
Дева
Девы — неисправимые перфекционисты, которые не успокоятся, пока не наведут на выполняемую ими задачу стопроцентный «глянец». При этом они готовы поставить на паузу любые другие занятия, и особенно — личную жизнь. Представители знака — преимущественно это касается мужчин — уверены, что она никуда от них не убежит, в то время как профессиональные успехи могут и ускользнуть.
Лев
Львов с полным правом можно назвать главными карьеристами зодиакального круга. Ну, а поскольку добиться успехов в этом направлении, не работая, не удастся, они и ставят ее на первое место, отодвигая в сторону любые другие занятия. Особенно это касается жизненных сфер, которые представители знака считают пустой тратой времени — например, «бестолковое» хобби.
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