Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда ставят на первое место работу в ущерб другим сферам жизни

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При этом, предпочитая работу всем остальным делам, мы далеко не всегда руководствуемся материальными соображениями –причины могут быть и совсем другими.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, всегда ставят на первое место работу — в ущерб другим сферам жизни.

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Козерог

Козероги, как самый ответственный знак Зодиака, не могут бросить работу до тех пор, пока не поставят в ней все точки над «и». В пылу своего трудоголизма они отказываются от всего — могут забыть вовремя поесть, практически не отдыхают и отодвигают н второй план интересы близких людей. Зато в деловом и профессиональном отношении у них все — на самом высоком уровне.

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Дева

Девы — неисправимые перфекционисты, которые не успокоятся, пока не наведут на выполняемую ими задачу стопроцентный «глянец». При этом они готовы поставить на паузу любые другие занятия, и особенно — личную жизнь. Представители знака — преимущественно это касается мужчин — уверены, что она никуда от них не убежит, в то время как профессиональные успехи могут и ускользнуть.

Лев

Львов с полным правом можно назвать главными карьеристами зодиакального круга. Ну, а поскольку добиться успехов в этом направлении, не работая, не удастся, они и ставят ее на первое место, отодвигая в сторону любые другие занятия. Особенно это касается жизненных сфер, которые представители знака считают пустой тратой времени — например, «бестолковое» хобби.

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