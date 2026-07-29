Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда всем довольны

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А вот отношение к профессиональным и житейским испытаниям у каждого свое: пока одни ноют, рассказывая, как тяжело им приходится, другие — даже в более сложных условиях — переживают их спокойно и с достоинством.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда всем довольны.

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Стрелец

Стрельцов не зря считают главными оптимистами зодиакального круга — они смотрят на мир и происходящими с ними события именно с этой точки зрения. Нельзя сказать, что они — в силу собственного неразумения — не видят плохого, они просто во всем умеют находить хорошее, а этому качеству стоило бы у них поучиться другим представителям Зодиака.

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Близнецы

Близнецы умеют, как говорят в таких случаях, делать хорошую мину при плохой игре. Что бы ни произошло в их жизни, они никогда этого не покажут –всегда будут делать вид, что у них все хорошо. Только самым близким людям — да и то не всегда — представители знака могут рассказать о том, насколько сложно им переживать неприятные события.

Лев

Львы не считают нужным — и возможным — посвящать окружающих в подробности своей жизни: на их взгляд, с любыми трудностями необходимо справляться самостоятельно, создавая для других иллюзию безоблачного существования. Часто именно таким образом они плодят большое количество завистников, которые понятия не имеют, как обстоят дела на самом деле.

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