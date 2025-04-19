Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда выполняют свои обещания

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Содержание Стрелец Лев Телец

Причины, по которым это происходит, могут быть самыми разными — как объективные, тау и субъективные, а вот результат, как правило, один: у кого-то не оправдавшиеся надежды, а у кого-то — репутация человека, которому нельзя верить. Но есть и те, кто держит свое слово, чего бы это им ни стоило. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиак, которые всегда выполняю свои обещания.

Стрелец

Стрельцы очень хотят выглядеть порядочными людьми в глазах окружающих, поэтому, давая обещание, они готовы буквально расшибиться в лепешку, но сделать все так, как их просят. Причем, иногда это происходит в ущерб их собственным интересам, поскольку реноме превыше всего.

Лев

Львы опасаются, что, не сдержав данное обещание, они уронят свое — «королевское» — достоинство, а этого — на их взгляд — никак нельзя допустить. Поэтому представители знака используют все возможности, которые есть в их распоряжении, чтобы их слова не были пустым звуком.

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Телец

Тельцы ужасно не любят лишних телодвижений, поэтому обещания дают крайне редко — зачем себя обременять напрасными хлопотами. Но уж коль скоро они это сделают, сделают все для того, чтобы сдержать данное слово: обман вещь невыгодная — его объект может и претензии предъявить. .

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