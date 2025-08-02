Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда знают, что их ждет в будущем

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Но есть среди нас и те, у кого есть свой собственный внутренний «барометр», позволяющий предвидеть события, которые произойдет с ними или близкими им людьми. То, как им это удается, только на первый взгляд кажется загадкой — на самом деле у такого дара есть свои — реальные — причины. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда знают, что их ждет в будущем.

Рыбы

Рыбы — самый чувствительный — сенситивный — знак Зодиака, которым не нужны новые факты для того, чтобы предсказать какое-либо событие своей жизни — им вполне достаточно присущей им интуиции. Причем ничего мистического или иррационального в их ощущениях нет — они просто чувствуют, что должно произойти.

Козерог

Козероги практичны и расчетливы, у них не пропадает ничего, и жизненные наблюдения, которые затем обрабатывает их «внутренний компьютер», — не исключение. Когда представители знака выдают результат, предсказывая события своей — и чужой — жизни, кажется, что без магии тут не обошлось, на самом деле они просто хорошо все рассчитали.

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Скорпион

Скорпионы всегда знают, что с ними произойдет, благодаря мистической составляющей их натуры. Правда, представители этого знака доверяют своим предчувствиям не всегда — как люди сомневающиеся, они до самого конца не бывают уверены в справедливости своих предположений, что не мешает им утверждать: «А что я говорил!»

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