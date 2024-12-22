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Астролог назвал знаки Зодиака, которые всем внушают доверие

Астролог назвал знаки Зодиака, которые всем внушают доверие

Прогноз астролога / Фото: Credits

Без доверия нет и не может быть общения – трудно разговаривать с человеком, который его не вызывает.

Но кому-то приходится добиваться его долгое время, прилагая серьезные усилия, а кто-то – как будто бы в кредит – получает его сразу и безоговорочно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые внушают доверие всем без исключения. 

Рак

Раки кажутся окружающими простыми и бесхитростными, поэтому многие считают, что и им можно доверять. И, над признать, они не ошибаются – представители этого знака действительно достойны доверия: они не только выслушают и дадут совет, но при этом никому не доверят чужую тайну. 

Рыбы

Рыбы всем своим видом выражают сочувствие, поэтому к ним тянутся все, кому хочется излить душу – пожаловаться на жизненные обстоятельства или окружающих людей. Более того, они умеют проникнуться настроением собеседника, давая ему понять, что находятся с ним на одной волне. 

Весы

Весы обладают редким даром – они умеют слушать: им можно рассказать даже самые сокровенные вещи, а они при этом, ни разу не перебьют, чем вызовут у собеседника желание говорить больше. После такого разговора собеседник чувствует моральное облегчение – как после сеанса у психолога. 

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