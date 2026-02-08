Астролог назвал знаки Зодиака, которые встречают новых людей по одежке

Гороскоп / © Credits

Тем не менее, у этого неписанного правила, как у любого другого, есть исключения, в виде людей, которые уделяют чужому внешнему виду уж очень много внимания.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые делают о человеке выводы, основываясь исключительно на том, как он одевается.

Весы

Весы буквально зациклены на брендовых вещах. Они и сами стараются собрать их в своем гардеробе как можно больше, и других оценивают с точки зрения наличия — или отсутствия — у них одежды с бирками, свидетельствующими об их высоком — кутюрном — происхождении, из-за чего иногда совершают досадные ошибки.

Телец

Тельцы обожаю комфорт во всем, не исключая одежду, которая, по и мнению, должна быть не просто красивой и удобной, но и дорогой и добротной. Их принцип — мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи, и те, кто приобретает целый ворох, предпочитая качеству количество, для них — люди с другой системой ценностей.

Козерог

Козероги, числится за ними такой грех, презирают тех, кто беднее их самих, и одежда в этом смысле играет не последнюю роль: она — маркер, по которому они делают свои выводы. На их взгляд, бедность — выбор самого человека, которые не сделал ничего, чтобы заработать, а с ленивыми и неамбициозными людьми представителям знака говорить не о чем.

