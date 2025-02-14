Астролог назвал знаки Зодиака, которые вступают в брак по расчету

Часто приходится слышать, что в браке по расчету нет ничего зазорного – главное, чтобы расчет был верным.

Каждый, кто считает, что основой счастливых отношений необязательно должны быть чувства, выбирает свой интерес, но в конечном итоге он сводится не только к определенной доле выгоды, но и к пониманию: любовь рано или поздно пройдет, а, значит, нужна и другая – более прочна – основа для отношений. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выходят замуж по расчету.

Дева

Девы, несмотря на всю свою самодостаточность, при этом парадоксально зависимы от чужого мнения, особенно если речь идет о близких людях. Именно поэтому они могут предпочесть любимому человеку того, кому симпатизирует их окружение – прежде всего, друзья.

Рак

Раки, как всем известно, превыше всего ценят семейные ценности, а это значит, что, выбирая спутника жизни, они руководствуются, прежде всего, его надежностью – как в материальном, так и моральном отношении. Что же до чувств, но они считают, что стерпится – слюбится.

Стрелец

Стрельцы – особенно мужская их половина – будучи главными ловеласами зодиакального круга, тем не менее, предпочитают выбирать в качестве второй половинки ту – или того – кто может обеспечить им крепких тыл, жаркий пожар страстей они вполне могут обеспечить себе на стороне.

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