Астролог назвал знаки Зодиака, которые всю жизнь занимаются нелюбимым делом

Содержание Рак Рыбы Весы

К сожалению, далеко не всем это удается — зачастую в качестве работы не тем, чего хотят, а тем, что нужно, положено или выгодно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всю жизнь занимаются нелюбимым делом.

Рак

Раки, для которых самым главным в жизни является семья, часто подчиняют свое существование интересам близких, поэтому если для детей или родителей важно, чтобы представители знака вместо самореализации зарабатывали побольше денег, они так и сделают, причем, не станут жалеть о своем выборе — для них он естественен.

Рыбы

Рыбы — самый жертвенный знак Зодиака, для них делать не так, как хотят они сами, а в соответствии с с желаниями и требованиями близких, дело привычное. Как правило, они поступаются собственными интересами в пользу любимых людей, в чем в последствии часто упрекают их, но ситуацию это исправить уже не может.

Весы

Весы, как вечно колеблющийся знак Зодиака, склонны к принятию ошибочных решений. Так, выбирая профессию, они — после долгих сомнений и метаний — останавливаются на деятельности, которая им не близка или неинтересна, что делает их несчастными, ведь они должны долгое время — пока не решат все изменить — заниматься нелюбимым делом.

