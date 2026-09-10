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Астролог назвал знаки Зодиака, которые всю жизнь живут с родителями
Считается, что дети обязательно должны покидать родной дом, чтобы начать жить самостоятельно.
У кого-то это происходит раньше, ну кого-то позже, но большинство из нас именно так и поступает, но есть и те, кого настолько устраивает их детская комната и мамины пирожки, что они не хотят ничего менять.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всю жизнь могут прожить с родителями.
Рак
Раки, сколько бы лет им ни исполнилось, нуждаются в месте, где они могут почувствовать себя маленькими детьми, чтобы там их выслушали, пожалели и утешили. А где можно рассчитывать на такое отношение кроме собственного дома? Неудивительно, что они не стремятся выпорхнуть из «родного гнезда».
Дева
Девы, которые всегда и во всем руководствуются соображениями практичности, очень четко понимают, что в собственном доме они, рассчитывая не на один, а на несколько бюджетов, могут прекрасно экономить, да и за родителей, когда они под их присмотром, представителям знака гораздо спокойнее.
Козерог
Козероги любят все держать под контролем — они не любят неожиданностей, которые заставляют их делать решительные шаги в неизвестность. На их взгляд, лучше всего ощущение безопасности дает им родной дом, где все привычно, устойчиво и предсказуемо, без каких-либо неприятных сюрпризов.
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