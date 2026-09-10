ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
312
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые всю жизнь живут с родителями

Считается, что дети обязательно должны покидать родной дом, чтобы начать жить самостоятельно.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У кого-то это происходит раньше, ну кого-то позже, но большинство из нас именно так и поступает, но есть и те, кого настолько устраивает их детская комната и мамины пирожки, что они не хотят ничего менять.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всю жизнь могут прожить с родителями.

Рак

Раки, сколько бы лет им ни исполнилось, нуждаются в месте, где они могут почувствовать себя маленькими детьми, чтобы там их выслушали, пожалели и утешили. А где можно рассчитывать на такое отношение кроме собственного дома? Неудивительно, что они не стремятся выпорхнуть из «родного гнезда».

Дева

Девы, которые всегда и во всем руководствуются соображениями практичности, очень четко понимают, что в собственном доме они, рассчитывая не на один, а на несколько бюджетов, могут прекрасно экономить, да и за родителей, когда они под их присмотром, представителям знака гораздо спокойнее.

Козерог

Козероги любят все держать под контролем — они не любят неожиданностей, которые заставляют их делать решительные шаги в неизвестность. На их взгляд, лучше всего ощущение безопасности дает им родной дом, где все привычно, устойчиво и предсказуемо, без каких-либо неприятных сюрпризов.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie