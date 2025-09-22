Астролог назвал знаки Зодиака, которые выбирают квартиру за хороший вид из окна

Гороскоп / © Credits

Реклама

Для одних важно расположение относительно станций метро и другого транспорта, для других тихая улица, для третьих — доступный и комфортный этаж. Но есть и те, кто готов мириться с множеством неудобств ради живописной панорамы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выбирают квартиру за хороший вид из ока.

Стрелец

Стрельцов с полным правом можно назвать самыми непрактичными представителями зодиакального круга, поэтому, знакомясь с новым жильем, они, увидев за окном красивый вид — например, сухой фонтан с подсветкой, не интересуются больше никакими подробностями и скоропалительно соглашаются на покупку, о чем впоследствии жалеют.

Весы

Весы — как люди художественное развитые и превыше всего ценящие эстетичность интерьера своего жилья — воспринимают оконный блок как раму, обрамляющую ценную картину. И чем красивее будет «помещенный» туда пейзаж, тем лучше для представителей знака, а все остальное для них уже не имеет значения.

Реклама

Козерог

Козерогов вид за окном интересует исключительно с практической точки зрения. Ни не хотят видеть с дымящими заводскими трубам или «любоваться» дворовой помойкой. И эстетика тут совершенно не при чем: в первом случае оии получают свежий воздух, во втором — отсутствие неприятных запахов и насекомых.