Астролог назвал знаки Зодиака, которые выдают себя за других

Кто-то идет по трудному пути — работают над собой, стараются стать таким, каким он видит себя в мечтах, а другие — по более легкому, пытаясь выглядеть лучше, чем он есть на самом деле.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто выдают себя за других.

Близнецы

Близнецам — для того, чтобы представить окружающим лучшую версию себя — не нужно надевать на себя чужую личину, им достаточно просто дать волю одной из своих субличностей. Лучше всего этот эффект знаком близким представителей знака, которые никогда не знают, с какой стороной представителей они общаются в каждый конкретный момент.

Водолей

Водолеи, как люди творческие, любят примерять на себя различные «маски» и играть роли людей, которыми на самом деле не являются., что порой производит на окружающих потрясающее впечатление. Разумеется, они все время возвращаются к своему истинному «я», чо иногда радует, а иногда и разочаровывает их близких.

Рыбы

Рыбы, как самый любвеобильный знак, готовы сделать все ради того, чтобы понравиться своему избраннику или избраннице, и если для этого нужно немного прихвастнуть и даже приврать, они охотно на это идут, поскольку в убеждены, такая цель оправдывает все средства, так что в глазах любимых они всегда чуточку лучше, чем есть на самом деле.