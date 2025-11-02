ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые выдают себя за других

Все мы хотим быть лучше, чем мы есть на самом деле, но каждый достигает этой цели своим путем.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Кто-то идет по трудному пути — работают над собой, стараются стать таким, каким он видит себя в мечтах, а другие — по более легкому, пытаясь выглядеть лучше, чем он есть на самом деле.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто выдают себя за других.

Близнецы

Близнецам — для того, чтобы представить окружающим лучшую версию себя — не нужно надевать на себя чужую личину, им достаточно просто дать волю одной из своих субличностей. Лучше всего этот эффект знаком близким представителей знака, которые никогда не знают, с какой стороной представителей они общаются в каждый конкретный момент.

Водолей

Водолеи, как люди творческие, любят примерять на себя различные «маски» и играть роли людей, которыми на самом деле не являются., что порой производит на окружающих потрясающее впечатление. Разумеется, они все время возвращаются к своему истинному «я», чо иногда радует, а иногда и разочаровывает их близких.

Рыбы

Рыбы, как самый любвеобильный знак, готовы сделать все ради того, чтобы понравиться своему избраннику или избраннице, и если для этого нужно немного прихвастнуть и даже приврать, они охотно на это идут, поскольку в убеждены, такая цель оправдывает все средства, так что в глазах любимых они всегда чуточку лучше, чем есть на самом деле.

