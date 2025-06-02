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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые выдумывают о себе странные истории

В наше время всеобщей цифровизации сложно что-то утаить от окружающих — анализ страниц в соцсетях расскажет все и даже больше.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А вот придумать несуществующие страницы своей биографии можно легко, главное — иметь достаточно фантазии и способностей к сочинительству, то есть, быть современным бароном Мюнхгаузеном. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выдумывают о себе странные истории.

Водолей

Водолеи обладают, пожалуй, самой бурной фантазией во всем Зодиаке, поэтому сочинить любую — даже самую невероятную — историю им совсем несложно. К счастью, они придумывают сюжеты, в которые главными героями являются сами, не вовлекая в них других людей.

Рыбы

Рыбы часто сочиняют истории о своей личной жизни, в которых трудно отличить правду от вымысла. Дело в том, что представителям знака всегда чего-то — самой малости! — не хватает в отношениях с близким человеком, поэтому они додумывают недостающие нюансы и детали.

Рак

Раки любят представать в глазах окружающих их людей трагическими фигурами, которым все должны, как минимум, сочувствовать. Именно поэтому они сочиняют о себе жалостливые рассказы, которые должны вызвать у собеседников сочувствие и сострадание.

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