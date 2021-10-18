Астролог назвал знаки Зодиака, которые выглядят моложе своих лет

Возраст, указанный в документах, не является – как принято считать – приговором для человека.

Более того, все стареют с разной скоростью: кто-то выглядит на свой возраст, а то и старше, а кого-то до пятидесяти лет называют "девушкой". Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стареют позже остальных.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые дольше других сохраняют моложавый вид, обязаны этим подарком природы своей сдержанности. Они умеют держать в узде эмоции, не позволяют себе бездумно тратить нервные клетки и сохраняют спокойствие в сложных ситуациях. Такая "замороженность" дает им возможность в любом возрасте сохранять гладкую – без морщин и обвисаний – кожу, да и с фигурой у них, как правило, все в порядке: в силу свойственного им душевного покоя они не имею привычки заедать стресс.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы в течение всей жизни тщательно и методично следят за собой – как за лицом, так и за фигурой. Они в курсе всех косметологических новинок и охотно пользуются всеми достижениями науки в этой отрасли; не отказываются от пластических операций, но и не злоупотребляют ими, поэтому не выглядят жертвами хирургии красоты; придерживаются принципов правильного питания и отказываются от продуктов, которые могут стать причиной не только лишнего веса, но и проблем со здоровьем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, пожалуй, самый незлобивый и доброжелательный знак: его представители не носят камня за пазухой, не затаивают зло, не завидуют, не гневаются на окружающих и быстро прощают тех, кто перед ними виноват. А это значит, что негативная энергетика, которая является одной из причин старения, не оказывает на их организм негативного влияния. Правда, небольшие морщинки у них все-таки появляются – их оставляет смех: более веселых людей, которые радуются каждой шутке, найти трудно.

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