Астролог назвал знаки Зодиака, которые выигрывают в казино и лотерею

Выиграть в казино или лотерею крупную сумму – мечта многих, но удается это далеко не всем.

Кому-то везет в азартных играх постоянно, а кто-то всю жизнь с надеждой покупает лотерейные билеты и утешает себя тем, что у него все еще впереди. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выигрывают в казино и в лотерею.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы занимают первое место в перечне знаков Зодиака, которым везет в азартных играх. Присущий им от природы магнетизм буквально притягивает к себе деньги во всех жизненных сферах, но там, где нужен азарт, умение блефовать и скрывать эмоции, представителям знака буквально нет цены. Впрочем, выигрыш в лотерею к магии этих действий отношения не имеет, поэтому тут можно говорить о чистом везении – никакими иными факторами их удачливость объяснить невозможно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги являются одним из самых денежных знаков зодиакального круга, которым везет во всем, что так или иначе касается финансов. В их отношении применима поговорка о том, что "везет тому, кто везет": представители этого знака настолько трудолюбивы, что получают достаточно прибыли, просто работая. Но надо признать, что они улучшают свое финансовое положение и при помощи других качеств, полученных ими от природы: они умеют торговать и играть в азартные игры, получая при этом прибыль.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не зря ассоциируются у астрологов с золотым тельцом – символом богатства и роскоши. Представители знака любят деньги во всех их проявлениях – от бумажных купюр до золотых слитков, и деньги отвечают им тем же. Они стекаются к ним из самых разных источников, и азартные игры в этом смысле – не исключение, они обладают в этом смысле уникальным везением. Правда, они крайне осторожны, поэтому очень редко заходят в казино и лотерейные билеты не покупают, чтобы не потерять даже небольшие деньги. И напрасно – таким образом они могли бы всерьез разбогатеть.

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