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Астролог назвал знаки Зодиака, которые выносят партнеру мозг спокойно — без скандала
Одним из самых действенных способов — разумеется, когда переговоры заходят в тупик — большинство из нас считают скандал
Но есть и те, кто считает такой подход бесполезной тратой энергии — на их взгляд, чрезмерная эмоциональность, возможно, и позволит добиться желаемого результата, но неоправданно дорого обойдется.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выносят партнеру мозг спокойно — без скандалов и истерик.
Дева
Девы вообще редко выходят из себя, их оружие — не эмоции, а методичное давление. Они будут спокойно — без криков и биться посуды — требовать от партнера необходимых действий до тех пор, пока он не сдастся: надо признать, что в отношениях с представителями знака это проще, чем стоять на своем во что бы то ни стало.
Рак
Раки, добиваясь поставленной цели, ни за что не станут кричать, скандалить и истерить — такое поведение не в их характере. Они выберут роль жертвы, которую не обижает только ленивый: молчать, бросать укоризненные взгляды, а в крайнем случае — тихо плакать: в конце концов, победа остается за ними.
Телец
Тельцы — самый упрямый знак Зодиака, и об этом хорошо знают те, кто хоть раз пытался заставить их поступить не так, как они хотят — скорее всего, они посоветуют всем никогда так не делать. Нервов в таком случае придется потратить много, а результат на выходе окажется нулевым, а в некоторых случаях и вовсе — со знаком «минус».
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