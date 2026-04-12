- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые вырвут победу зубами
К победе, какой бы жизненной или деловой сферы она ни касалась, все мы идем по-разному.
Одни предпочитают неторопливые, но уверенные и планомерные действия, а другие добиваются своего рывком, невзирая на препятствия, которые могут возникнуть на пути.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые вырвут победу зубами.
Овен
Овны, наметив себе цель, идут к ней напрямик, в быстром темпе и не обещают внимания на факторы, которые могут замедлить их движение, даже если это не обстоятельство, а окружающие их люди — коллеги или соперники. У них просто нет другого выхода, поскольку не победив сразу, они потеряют интерес к проекту.
Лев
Львы не терпят соперничества — они свято уверены в том, что всегда и во всем должны быть первыми. Если же сразу достичь цели не получится, представители знака удвоят — а то и утроят — усилия и все-таки добьются того, к чему стремятся — чего бы это им ни стоило, чем в очередное раз потешат свое самолюбие.
Стрелец
Стрельцы всегда добиваются желаемого, и для этого у них есть качества характера, которые им в этом помогают. И главными в этом списке являются целеустремленность, упорство и настойчивость, благодаря которым представители знака пробьют любую сцену. Правда, часто выяснятся, что в этом не было необходимости — рядом находилась дверь.2
