Астролог назвал знаки Зодиака, которые выживут в любых условиях

Для одних такие испытания оказываются очень трудными, а иногда и непреодолимыми, в то время как другие легко выходят из аналогичных ситуаций.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые выживут в любых условиях

Козерог

Козероги обладают целым набором качеств, которые не дадут им пропасть нигде, включая самые труднопроходимые обстоятельства. Они трудолюбивы, упорны в достижении целей, которые перед собой поставили, соблюдают дисциплину и обладают стратегическим мышлением и одинаково комфортно чувствуют себя как в компании, так и в полной изоляции.

Водолей

Водолеи к решению любой задачи, которая возникает на их пути, подходят с креативной точки зрения — именно это качество помогает им найти выход из самой сложной ситуации, с которой не справятся представители других знаков. Причем получается у них это довольно легко, без особых усилий, что тоже имеет немаловажное — можно даже сказать, огромное — значение.

Рыбы

Сила Рыб — в присущем им терпении: они с готовностью относятся к любым отягчающим их жизнь обстоятельствам, справедливо полагая, что ничто не длится вечно — рано или поздно все уладится, надо только подождать. Как правило, так и случается, а представители знака сохраняют себе множество нервных клеток, которые пригодятся им в решении других вопросов.

