Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются хроническими лжецами

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Содержание Весы Близнецы Овен

Вот только вряд ли это кому-то нравится — как правило, мы стараемся как можно быстрее позабыть о том, что вынуждены были сказать неправду.

Но есть и те, кто, как говорят в таких случаях, врет как дышит, поскольку жить в таких — вымышленных — обстоятельствах для них легко, просто, а возможно, и приятно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются хроническими лжецами.

Весы

Весы — пожалуй, самые опасные из большой армии лжецов, поскольку обманывают просто так — как говорится, из любви к искусству. Они выдумывают историю, которая не имеет никакого отношения к реальности, но, когда их припрут к стенке, сами не могут объяснить, почему солгали, но верить им при этом нельзя.

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Близнецы

Близнецы умеют сочинять красивые истории о своем прошлом, которые чаще всего не являются правдой, поэтому собеседники случают их с удовольствием. Но, увы, представители знака обладают не лучшей памятью, поэтому забывают, что солгали в прошлый раз, и попадают в неприятное положение.

Овен

Овны — лжецы-скандалисты: они охотно обманывают окружающих, но стоит их разоблачать, как они — в силу свойственного им буйного темперамента — начинают нападать на тех, кто подловил их на несоответствии, обвиняя тех во всех смертных грехах. Поскольку в таких случаях им лучше под руку не попадаться, то и выводить их на чистую воду не стоит.

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