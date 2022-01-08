Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются консерваторами в кулинарии

Кулинария – это наука, которая, как и любая другая, развивается и идет вперед семимильными шагами.

Однако многие из нас по разным причинам предпочитают старые – бабушкины и мамины – рецепты, отказываясь от новшеств, которые могли разнообразить их меню. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются консерваторами в вопросах кулинарии.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не любят "сложносочиненных" блюд: если воплощение рецепта в жизнь требует больше получаса, можно сразу сказать, что он им не подходит. Ну а поскольку за то время, что представители знака готовы провести на кухне, ничего, кроме кофе и яичницы, приготовить нельзя, становится понятно, что они готовят только самое элементарное, хоть и делают это на самую высшую оценку из всех возможных. Так что надо быть готовым к тому, что паэлью с морепродуктами они готовить не станут, но на омлет с грибами вполне можно рассчитывать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – хорошие кулинары. Нельзя сказать, что они совсем не умеют готовить, у них есть небольшой перечень блюд – как правило, очень простых (например, борщ, отбивные и голубцы), но при этом сытных, с которыми они справляются не хуже – а то и лучше – других. Но они никогда не станут тратить время на нечто новомодное, что только недавно попробовали, даже если окажется, что это очень вкусно. К тому же они не любят нетрадиционных сочетаний продуктов: так, мясо со сладким соусом для них – табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не любят непроверенных рецептов. Больше всего представители этого знака боятся осрамиться, поставив на стол плохо приготовленное блюдо, поэтому все рецепты, с которыми они работают, многократно опробованы на практике – о том, как готовить эти блюда и какие ингредиенты в них добавлять, они – с точностью до минуты и грамма – могут рассказать, даже если их разбудить среди ночи. К новым рецептам они относятся с большой осторожностью и стараются без крайней необходимости не рисковать и не брать их в работу.

Читайте также: