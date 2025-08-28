- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются полиглотами
Чем больше иностранных языков знает человек, тем лучше для него, особенно — в наше время.
Вот только способности к их изучению у всех нас разные: кто-то склонен к полиглоссии — то есть, способен овладеть множеством языков, а кто-то не в состоянии освоить даже родной. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются полиглотами.
Близнецы
Близнецы — самый общительный знак Зодиака, возможно, именно поэтому они легко усваивают языки и не испытывают затруднений в общении с людьми, проживающими в других странам, причем, иногда они делают это так хорошо, что их не отличишь от коренных жителей.
Водолей
Водолеи — люди творческие, и изучение иностранного языка они воспринимают как новую задачу, которую нужно решать с креативной точки зрения. В результате они находят художественный — в буквальном смысле слова — способ выучить даже самый сложный иностранный язык.
Стрелец
Стрельцам иностранные языки необходимы исключительно с практической точки зрения: представители этого знака обожают путешествия, в которых надо как-то общаться с местным населением. И, возможно, их лексикон небогат, а произношение оставляет желать лучшего, объясниться они могут.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели