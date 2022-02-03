Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются полуночниками

С тем, что ночью нужно спать, чтобы набраться сил для последующего дня, вроде бы, никто не спорит.

Тем не менее есть люди, которые любят спать не в темное, а в светлое время суток: ночью они активны, а днем отдыхают. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются полуночниками.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – если говорить честно – готовы спать как днем, так и ночью, но, если им все-таки необходимо сделать выбор, все-таки предпочтут последнюю. Причем они уверены, что после захода солнца можно не только развлекаться, но и работать. По их мнению, когда все спят, информационное пространство не перегружено чужими мыслями, а потому им в голову приходят гениальные идеи – в буквальном смысле этого слова. Это позволяет им работать куда результативнее, чем днем, когда в атмосфере не протолкнуться от "посетителей".

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – так уж они устроены – для выполнения важного задания необходимо сосредоточится, а это возможно только тогда, когда их никто не отвлекает. Поэтому представители знака предпочитают завершить все домашние дела, дождаться, пока уснет любимый человек и дети, и только потом – в полной тишине и покое – браться за дело. Как правило, в темное время суток им удастся сделать гораздо больше, чем днем, поэтому они предпочитают работать, так сказать, под покровом ночи.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи являются полуночниками не по убеждению, а исключительно по творческим мотивам, а также совсем чуть-чуть – по причине собственной безалаберности. Вдохновившись какой-то идеей, они не следят за ходом времени и не замечают, как за окном темнеет, а впоследствии и светлеет. И только закончив работу, они понимают, что устали, и падают без сил: теперь они могут спать целые сутки, пока не восстановят свои силы для новых свершений.

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