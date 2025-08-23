Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются самыми плохими переговорщиками

Гороскоп / © Credits

Увы, далеко не все — в силу самых разных причин — им владеют, некоторые из нас не могут прийти к согласию с собеседниками — как в деловом или профессиональном, так и в личном отношении. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются самыми плохими переговорщиками.

Овен

Овнам договорит со своими собеседниками мешает их вспыльчивость: услышав что-то, с чем они не согласны, представители знака не ищут возможность найти консенсус, а «вспыхивают „ и становятся в позу, делая невозможным не только нахождение общего языка, но и сохранение добрых отношений с партнером.

Лев

Львам не всегда удается достичь с кем-либо договоренности по причине их высокого самомнения. Представители знака уверены, что их авторитет непререкаем, а возражения, которые неизбежны в дискуссии любого рода, воспринимаются ими как желание его подорвать и выводят из себя — в таком случае они просто прерывают переговоры.

Близнецы

Близнецы любят и умеют общаться, но переговорщики они, тем не менее, не самые лучшие, поскольку часто противоречат сами себе. Так, сегодня в ходе общения с деловыми партнерами они обещают одно, а уже завтра, передумав, отказываются от своих слов — вряд ли можно в результате достичь необходимого консенсуса.

