Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются специалистами по импровизированным шуткам

Вот только чувство юмора присуще далеко не всем, а уж возможность шутить быстро и при этом смешно — тем более: одним приходится вспоминать старые анекдоты и делать заготовки, а другие выдают потрясающие экспромты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются специалистами по импровизированным шуткам.

Близнецы

Близнецы — в силу своей неоднозначности и двойственности — умеют посмотреть на вещи как минимум с двух сторон, увидев таким образом разного рода несоответствия, на тему которых тут же шутят — как правило, очень удачно и, что немаловажно, очень смешно.

Скорпион

Скорпионы легко подмечают то, что представители других знаков упускают из вида, и тут же выдают по этому поводу острые и справедливые шутки. Правда, чаще всего их юмор оказывается злым — та сказать, черным, но менее смешными они от этого не становятся.

Водолей

Водолеям удачно и смешно шутить помогает неординарность и нестандартность их мышления: они умеют видеть в окружающем мире и людях то, что не укладывается в привычную для всех остальных картину — на таком основании и строится их — молниеносное — чувство юмора.