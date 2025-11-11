Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются убежденными атеистами

Гороскоп / © Credits

А вот поинтересоваться, кто религиозен, а кто останется, как говорится, безбожником, не только можно, но и нужно — это позволит неосторожно не оскорбить ничьих чувств.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются убежденными атеистами.

Козерог

Козероги во всем — как в жизни, так и в профессии — привыкли рассчитывать только на себя, поэтому даже религию представители знака ставят на второе место — после самих себя и своих способностей. Именно поэтому их практически невозможно встретить в церкви — разве что они зайдут туда на экскурсию.

Телец

Тельцы, как истинные представители стихии Земли, не верят в эфемерные вещи — им все надо не просто увидеть, а потрогать и даже понюхать. Понятно, что с религией такие номера не проходят, поэтому они приходят к ней только в самых крайних случаях, да и то и ненадолго — до тех пор, пока ситуация не уладится.

Близнецы

Близнецы постоянно колеблются, пребывая между верой и неверием: сегодня они готовы дойти в своих религиозных убеждениях до крайности, то есть, до монастыря, а уже завтра им кажется, что там — наверху — никого нет, поэтому не стоит ограничивать себя в поступках, продиктованных церковными правилами и догмами.

