Дата публикации
-
Категория
Астрология
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются убежденными атеистами
Верить в бога или нет, личное дело каждого человека, которое не должно касаться посторонних.
А вот поинтересоваться, кто религиозен, а кто останется, как говорится, безбожником, не только можно, но и нужно — это позволит неосторожно не оскорбить ничьих чувств.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются убежденными атеистами.
Козерог
Козероги во всем — как в жизни, так и в профессии — привыкли рассчитывать только на себя, поэтому даже религию представители знака ставят на второе место — после самих себя и своих способностей. Именно поэтому их практически невозможно встретить в церкви — разве что они зайдут туда на экскурсию.
Телец
Тельцы, как истинные представители стихии Земли, не верят в эфемерные вещи — им все надо не просто увидеть, а потрогать и даже понюхать. Понятно, что с религией такие номера не проходят, поэтому они приходят к ней только в самых крайних случаях, да и то и ненадолго — до тех пор, пока ситуация не уладится.
Близнецы
Близнецы постоянно колеблются, пребывая между верой и неверием: сегодня они готовы дойти в своих религиозных убеждениях до крайности, то есть, до монастыря, а уже завтра им кажется, что там — наверху — никого нет, поэтому не стоит ограничивать себя в поступках, продиктованных церковными правилами и догмами.
