Астролог назвал знаки Зодиака, которые зависят от чужого мнения

Нам часто приходится слышать мнение окружающих – и когда мы в нем нуждаемся, и – особенно! – когда не нуждаемся.

А вот реагирует на него каждый по-разному: кто-то пропускает мимо ушей, а кто-то – не только прислушивается, но и переживает, если его оценивают недостаточно высоко. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые зависят от чужого мнения.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как известно, обладают солидным самомнением, но это одновременно является как сильным, так и слабым их местом. Желая быть в глазах других людей совершенством во плоти, они принимают близко к сердцу любую критику, касающуюся их венценосной персоны. Представителей знака можно легко обидеть, сказав им что-то неприятное об их внешности, одежде, профессиональных достижениях или образе мыслей: возможно, они не подадут вида, но будут очень сильно переживать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам очень важно знать, что думают о них чужие люди: позитивное мнение становится для них буквально бальзамом на душу, а отрицательное может надолго ввергнуть их в состояние депрессии – для окружающих это найдет отражение в их мрачности и плохом настроении, а для них самих – разгулом комплекса неполноценности. Особенно расстраивает их подозрение в непорядочности: представители знака так сильно хотят быть хорошими в глазах других, что выбивает их из состояния равновесия.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы делают все для того, чтобы произвести на окружающих их людей благоприятное впечатление, а за это – в свою очередь – те хвалили бы их и делали им комплименты – они нуждаются в них, как комнатные цветы в ежедневном поливе. Не услышав очередной доли дифирамбов, представители знака мрачнеют на глазах, они искренне не понимают, что сделали не так – почему не угодили? Зависимость от похвалы может толкать их на любые – порой,не самые порядочные – поступки.

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