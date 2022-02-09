Астролог назвал знаки Зодиака, которые женятся раз и навсегда

В наше время, когда никого не удивишь разводом, встречаются люди, которые совершенно к нему не стремятся.

Им не нужно бросать свою семью для того, чтобы на ее месте завести другую, даже если на место было любви и страсти давно пришла дружба. Астролог Людмила Булгакова называла знаки Зодиака, которые женятся раз и навсегда.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки по заслугам занимают первое место в этом рейтинге мужей, которые женятся раз и навсегда. Даже после охлаждения чувств к своей супруге, встретив другую женщину, они, скорее всего, не оставят свою семью, поскольку очень любят всех, кто в нее входит, – детей, родителей, дядюшек и тетушек, сестер и братьев. Только в таком – крепком и любящем – "коллективе" они чувствуют себя максимально комфортно, как в моральном, так и в физическом отношении.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы очень придирчивы в отношении спутниц своей жизни: они долго выбирают ту, которая будет достойна находится рядом с ними, и на это у них порой уходит очень много времени – иногда до двух десятков лет. Поэтому впоследствии, вступив в брак с этим совершенством, они просто не считают возможным менять его на другое – еще на один продолжительный кастинг у них может просто не хватит времени. Поэтому, даже при наличии побочных увлечений, семья для представителей знака – как принято говорить, святое.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы очень часто женятся по расчету, который не теряет своей актуальности в течение всей их совместной жизни. Это не значит, что они не любят свою вторую половинку. Однако в течение всей совместной жизни представители знака – чего уж тут греха таить – изменяют своим женам. Но тут, как говорится, мухи отдельно, а котлеты отдельно: к стабильности и надежности их семейной жизни это не имеет никакого значения – свой тыл они берегут от волнений и потрясений.

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