Астролог назвал знаки Зодиака, которые живут в хроническом стрессе
Стресс — неотъемлемая часть современной жизни, но каждый из нас реагирует на него по-своему.
И если одни умеют его не замечать и не нервничать по его поводу, о другие се воспринимают остро, а потому притягивают к себе переживания, а в результате находятся под постоянным давлением.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые живут в состоянии хронического стресса.
Дева
Девы считают необходимым все контролировать — они уверены, что никто лучше, чем они, не справятся с любой сложившейся ситуации, а, значит, нельзя никому, включая самых близких людей, с такой ситуацией не справятся. Но, поскольку это является серьезной нагрузкой на нервную систему, они испытывают состояние перманентного стресса.
Козерог
Козероги всегда — в любой момент своей жизни — находятся в состоянии бдительности, повышенного внимания к окружающее их обстановке и готовности действовать в соответствии с ситуацией — сканируют и анализируют все обстоятельства. В результате они живут на пределе физических и моральных сил, что часто ведет к выгоранию.
Рыбы
Рыбы, как принято говорить в таки случаях, все события — особенно те, которые касаются их личной жизни — принимают близко к сердцу. В результате постоянных переживаний они загоняют себя в перманентное состояние стресса, что не самым лучшим образом влияет на их психологическое состоянии и, соответственно, на общем течении жизни.
