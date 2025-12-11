- Дата публикации
-
Категория
Астрология
Астролог назвал знаки Зодиака, которые зимой не живут, а существуют
Зима неизбежна на нашем пути, как бы плохо некоторые из нас к ней ни относились, она все равно придет раз в год — как по расписанию.
Но пока одни из нас принимают ее легко, а иногда и не без удовольствия, другие невыносимо страдают от холода, грязи под ногами и постоянного сумрака за окном — снега, который внес бы хоть какое-то разнообразие, у нас теперь почти не бывает.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые зимой не живут, а существуют, а то и вовсе впадают в анабиоз.
Телец
Тельцы — один из самых теплолюбивых знаков Зодиака: они очень любят комфорт, а холод с ним плохо сочетается. Именно поэтому в зимнее время года его представители сокращают количество резких движений, стараясь лишний раз не покидать стен дома, что негативно сказывается на количестве целей, которых они могли бы достичь.
Овен
Овнов убивает — к счастью, только в переносном смысле слова — не холод, хотя и он для них достаточно неприятен, а отсутствие полноценного среднесуточного освещения. Представителей этого знака, относящегося к стихии огня, можно сравнить с батарейкой, напитывающейся энергией от Солнца: нет света, нет и сил — как физических, так и моральных.
Дева
Девы категорически не переносят холод — стоит температуре в их доме или квартире опуститься хотя бы на пару градусов, как они закутываются во все имеющиеся у них «утеплители» и стараются как можно меньше двигаться, чтобы не расходовать накопленные джоули, вот только полноценно жить, а не существовать, в таком случае бывает затруднительно.
