Астролог назвал знаки Зодиака, которые знают, как довести окружающих до белого каления

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Содержание Дева Рак Близнецы

Время от времени нужно, как говорится, выяснять отношения с другими — особенно близкими — людьми, чтобы получить удовольствие как от размолвки, так и от примирения. Вот только не всем дано затевать скандалы на ровном месте. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые знают, как довести окружающих до белого каления.

Дева

Девы своим стремлением к совершенству, которого они требуют не только от себя, но и от других, могут вывести и терпения кого угодно. Нужно быть ангелом во плоти, чтобы выдержать все их придирки и не сорваться на крик и оскорбления, неудивительно, что рано или поздно они раздраконят любого.

Рак

Раки любого доведу до бешенства своим нытьем. Попав в неприятную ситуацию, они, вместо того, чтобы решать проблему, будут показательно страдать, всем своим видом показывая, как им тяжело — мало кто, колючая близких может выдержать такие театрализованные представления.

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Близнецы

Близнецы ужасно раздражают своим непостоянством: сегодня они говорят одно, а завтра — совсем другое, очень удивляются, когда им указывают на несоответствие. Особенно тяжело воспринимать эту особенность представителей знака людям прямолинейным, не меняющим свое мнение несколько раз в день.

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