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И обладают им — впрочем, как и любым другим — не все, но есть те, кто достиг в этом смысле настоящих вершин «мастерства».

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые знают, как побольнее уколоть собеседника в разговоре.

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Телец

Тельцы не хотят тратить время и силы на то, чтобы подыскать необходимые в успешном споре факты и аргументы. Для этого нужно думать, сравнивать, сопоставлять, чего они делать не хотят. Гораздо проще вывести оппонента «из игры», сказав ему что-нибудь неприятное — лучше всего о нем самом.

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Козерог

Козероги без зазрения совести пользуются знаниями, которые человек сам дает им в руки, доверяя подробности своих жизненных обстоятельств. Можно не сомневаться, что — в кажущийся им удачным момент — они просто так, от скуки, напомнят собеседнику о том, что ему неприятно.

Близнецы

Близнецы не станут никого обижать без повода, но, если кто-то позволит себе задеть их за живое, не задумываясь, нанесут ответный удар, многократно превосходящий чужой посыл. При этом способ они выбирают наиболее болезненный, чтобы наверняка попасть в цель, после чего снова становятся милыми собеседниками.

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