Астролог назвал знаки Зодиака, которые знают, как справиться с токсичными людьми
Токсичность окружающих нас людей — величина постоянная, всегда найдется тот, кто испортит нам настроение своими выходками.
Бороться с чужой недоброжелательностью можно разными способами — от равнодушия до откровенного хамства, но некоторые из них наносят моральный урон не только оппоненту, но и самому человеку.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые знают, как справиться с токсичными людьми.
Стрелец
Стрельцы, столкнувшись с чужой неприязнью, тут же бросаются в атаку и дают отпор, которого противоположная сторона чаще всего не ожидает, поэтому считает за лучшее ретироваться. Правда, у такого поведения есть и негативная сторона: нервные клетки, которые они теряют в результате, не всегда соответствует уровню морального ущерба.
Водолей
Водолеи — не зря же они считаются самым креативным знаком зодиакального круга — часто в ответ на чьи-то недоброжелательные выходки действуют, мягко говоря, неожиданно, заставляя противника застыть в недоумении и растерянности. Пока оппоненты приходят в себя, сами они с достоинством удаляются с «поля боя».
Близнецы
Близнецам справиться с токсичными людьми, как правило, помогает присущее им чувство юмора. Любой моральный агрессор больше всего боится выглядеть смешным, поэтому, когда над ним откровенно издеваются, теряется и уступает позиции, которые еще минуту назад казались завоеванными — простые действия обеспечивают впечатляющий результат.
