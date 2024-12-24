Астролог назвал знаки Зодиака, которых легко обвести вокруг пальца

Стать жертвой мошенников может каждый, и все-таки с одними такая неприятность происходит чаще, чем с другими.

Люди, которые легко поддаются чужому влиянию и идут на поводу у аферистов и жуликов, обладают особыми качествами характера, что, в конечном итоге, и делает из них образцово-показательную жертву. Астролог Людмила Булгакова называла знаки Зодиака, которых легко обвести вокруг пальца.

Рак

Раки остро реагируют на чужое внимание: стоит человеку, которого представители знака видят в первый раз в жизни, дать понять, что они проявляют к ним интерес, как они теряют бдительность, после чего с ними можно делать все, что угодно – они поверят в любую ложь.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на буйство нрава, до неприличия доверчивы. Поскольку представители знака сами очень редко врут, им и в голову не может прийти, что кто-то решит поступить некрасиво с ними. Поэтому практически в любой ситуации мошенники могут брать – и берут – их голыми руками.

Лев

Львы, в глубине души считающие, что значительно – и в лучшую сторону – отличаются от окружающих, даже не думают о том, что их могут обмануть, и потому часто становятся обманутыми. Проще всего это сделать, наговорив им комплиментов, чем часто и пользуются мошенники.

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